СМИ: еще одна юная россиянка пострадала в турецком отеле

Стало известно об еще одном ребенке, который пострадал в турецком отеле. Инцидент произошел в бассейне.

Как сообщает РЕН-ТВ, ссылаясь на родственников пострадавшего ребенка, девочка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась. Тетя несовершеннолетней Валентина рассказала, что они ничего пока не понимают, не знают и ждут звонка от скорой, но, по предварительным данным, пульс у девочки прощупывается.

Во вторник, 3 сентября, стало известно, что скончалась 19-летняя россиянка, которая впала в кому после трагического инцидента в бассейне.

До этого в турецком отеле пострадала 12-летняя девочка Алиса, спасти ребенка не удалось.