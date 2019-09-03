Роботу FEDOR дали поработать с дрелью, но без сверла и под присмотром

Российский антропоморфный робот FEDOR, который сейчас находится на Международной космической станции, провел несколько экспериментов с инструментами. Например, ему дали взять в руки дрель без сверла и включить ее. Работы проводились под присмотром космонавта Алексея Овчинина. Весь процесс робот заснял на видео и опубликовал на своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.

В заключении FEDOR попытался вытереть руки полотенцем.

Напомним, новейшего российского робота отправили на МКС 22 августа. Правда из-за неисправности в системе управления, космический корабль "Союз МС-14" смог пристыковаться к станции только 27 августа.

Через два дня FEDOR перенесли на МКС и начали проводить эксперименты. Так, космонавт Александр Скворцов, облаченный в специальный экзоскелет, управлял роботом из модуля "Поиск". Сам "подопытный" находился в "Звезде", где все его действия контролировал Алексей Овчинин.

Возврат FEDOR на Землю запланирован на 7 сентября.