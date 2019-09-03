"Сибирь" нанесла поражение "Амуру"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Новосибирске. "Сибирь" принимала "Амур" из Хабаровска и выиграла 2:1.

Первыми успеха добились гости. На 14 минуте шайбу забросил Владислав Ушенин. Но сибиряки отыгрались через 50 секунд. Отличился Максим Казаков.

Счет 1:1 продержался вплоть до 50 минуты. Пока "Сибирь" не использовала численное преимущество. Цели достиг бросок финского легионера Юусо Пустиненеа. Клуб из Новосибирска начал сезон с победы 2:1.