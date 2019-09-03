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3 сентября 201918:34

Борис Джонсон лишился большинства в парламенте

EPA

Премьер-министр Соединенного Королевства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.

Как передает "Интерфакс", в ходе заседания Ли сообщил, что переходит в ряды либерал-демократов. Он обвинил правительство в том, что оно отстаивает идею выхода из Евросоюза любыми методами, подрывая целостность страны, ослабляя экономику и принижая роль Великобритании в мире.

Демарш Ли означает, что кабинет министров в британском парламенте будет правительством меньшинства.

Ранее Джонсон с благословения королевы Елизаветы II приостановил работу законодателей до 14 октября под благовидным предлогом — правительству нужно время для подготовки новой программы. Премьер пошел на этот шаг, чтобы лишить возможности парламенту помешать Джонсону вывести Великобританию из ЕС по самому жесткому сценарию — без соглашения.

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