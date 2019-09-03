Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в пятом Восточном экономическом форуме. Также глава государства проведет ряд двусторонних встреч в рамках данного мероприятия.

Путин прибыл во Владивосток из Монголии, где в рамках визита, посвященного 80-летию победы на Халхин-голе, провел переговоры с коллегой Халтмаагийном Баттулгой.

В среду, 4 сентября, Владимир Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, который приедет в Россию с официальным визитом. Также они намерены посетить судостроительный комплекс "Звезда" в Большом камне, сообщает "Интерфакс".

Завтра же, 4 сентября, Путин проведет заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу — до 2035 года.

В четверг, 5 сентября, глава государства встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ. Также запланирована встреча с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

После этого российский лидер совместно с гостями форума Мохамадом, Моди, Абэ и президентом Монголии Баттулгой примут участие в пленарном заседании ВЭФ.

Вечером 5 сентября Путин, Абэ и Моди намерены посетить международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек.

Предполагается, что после ВЭФ глава государства не сразу вернется в Москву. Перед этим, 6 сентября, он заедет на космодром "Восточный", где обсудит ход его строительства.

2 сентября, в понедельник, Владимир Путин посетил Тулун, чтобы проверить лично, как его восстанавливают.