Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что данная свадьба — одна из самых необычных за всю историю уголовно-исполнительной системы и состоялась в женском изоляторе.

В роли жениха был Назар (в прошлом Анастасия). Его арестовали за мошенничество и сначала не могли принять ни в один следственный изолятор — ни в мужской, ни женский.

Супругу Назара зовут Елена. На церемонии она была в белом парчовом платье, с букетом синих цветов. Также в руках женщины были три воздушных шарика с признанием в любви.

Елена рассказала, что до этого трижды была замужем, но каждый раз неудачно. Один супруг пил, второй изменял (про третьего она умолчала) — все это стало итогом разочарования в мужчинах.

Пара познакомилась, когда Назару был 21 год, а Елене — 33. Первым начал ухаживать Назар.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что по паспорту жених является мужчиной, потому брак соответствует нормам закона.