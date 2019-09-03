В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий

На Константиновском проспекте Санкт-Петербурга загорелся дельфинарий. Из здания дельфинария на Крестовском острове были эвакуированы два десятка человек. На место происшествия приехали пожарные и машины скорой помощи.

В здании, которое занимает дельфинарий в Петровском районе Северной Пальмиры, загорелся дощатый короба вентиляционного канала, сообщает ТАСС. Огонь охватил пару квадратных метров. Пострадавших от огня нет. Пожарные водой из брандспойтов сбили открытое пламя. Пожар был локализован.

Дельфины, моржи, киты и другие морские животные также не пострадали.