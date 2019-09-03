Русская классическая гимназия приняла первых юных сочинцев

Учить по-новому: в Сочи открылась Русская классическая гимназия. Первыми учениками в этом году стали 16 юных сочинцев. Новое учебное заведение является фундаментом будущей профессии: на базе Всероссийского государственного университета юстиции представлены все ступени образования – от начального до высшего.

Как сообщает "Вести Сочи", программа обучения гимназии основывается на методике родоначальника научной педагогики Константина Ушинского. Особенность гимназии в раздельном обучении. Девочки и мальчики встречаются лишь в столовой и на переменах. Это благотворно сказывается на учебном процессе, считают педагоги. Кроме того, по методике Ушинского предполагается использование в обучении письму ребенка пером.

Первые ученики уже приступили к занятиям, но набор в школу продолжается.