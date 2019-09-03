На Балтике стартовали крупные маневры НАТО

В Датском проливе, что между Северным и Балтийским морем начались учения военно-морских сил Североатлантического альянса Northern Coasts. В них принимают участие около 3 тысяч военнослужащих и 40 кораблей, сообщает агентство "Интерфакс".

Маневры Northern Coasts проводятся ежегодно, начиная с 2007 гола. Как заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, на берегах Балтики находятся 6 стран-членов альянса, поэтому этот регион очень важен.

Также она утверждает, будто Россия негативно влияет на безопасность. Поэтому военный блок в ответ на агрессивные действия Москвы наращивает свое присутствие в Балтийском море и размещает 4,5 тысячи военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.