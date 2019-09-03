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3 сентября 201920:52 Андрей Григорьев

Путин: Россия гордится дружбой с Монголией

Путин: Россия гордится дружбой с Монголией

"Узнаешь коня, проехав верхом, а человека — по его дружбе" — эта монгольская пословица, по мнению Владимира Путина, объясняет стратегическое партнерство между Москвой и Улан-Батором. Встреча президентов двух стран — в традиционной юрте — завершилась заключением бессрочного Договора о дружбе, делегации подписали десяток соглашений, а некоторые монгольские политики легко переходили на русский язык. Визит Путина в Монголию приурочен к 80-й годовщине общей победы наших народов в боях на Халхин-Голе. Сокрушительное поражение Японии в 1939-м спасло Советский Союз от войны на два фронта.

В бронзовых дисках на груди и в деталях униформы — отражается солнце — в Улан-Баторе рекордные для этого лета сорок градусов, но рота почетного караула не шелохнется, хотя у всех тяжелые доспехи, точная копия тех, что монголы носили в тринадцатом веке.

Вот это и есть Улан-Батор — красный богатырь — традиционные цвета монгольской гвардии еще со времен Чингисхана. Из той же эпохи — кожаные шлемы. Позже, при Бату-хане, Батые, их заменили на металлические. Набирают в эту роту людей богатырского роста.

Лимузин Aurus российского президента подъезжает к расстеленной на площади ковровой дорожке. Владимира Путина встречает девочка с букетом в национальной одежде — так положено по монгольской традиции принимать самый высоких гостей.

У президентов есть общие интересы: оба увлекаются восточными единоборствами. Баттулга — бывший профессиональный спортсмен, чемпион мира по самбо и участник сборной страны по дзюдо. Он до сих пор выходит на татами.

Переговоры не в кабинете, а в войлочной монгольской юрте — она установлена прямо на пятом этаже государственного дворца.

"В последние десятилетия в связи с фундаментальными изменениями и в нашей стране, и в Монголии происходило много разных событий. Но основа, заложенная в прежние десятилетия, основа дружбы, партнерства, союзничества, эта основа никуда не уходит", — отметил Владимир Путин.

"Спасибо за то, что вы прибыли в нашу страну. В эти дни мы отмечаем 80-летие исторической победы в битве на Халхин-Голе. Монгольский народ рад, что мы так торжественно и широко отмечаем этот юбилей", — подчеркнул Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии.

В этом же дворце — все государственные институты Монголии. Правительство — с премьер-министром у Владимира Путина тоже встреча. И великий хурал — монгольский парламент. Все руководители страны свободно говорят по-русски.

По итогам подписывают целый пакет двусторонних соглашений — и договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и действие его — бессрочное.

"Большое внимание на переговорах мы уделили экономическому сотрудничеству. Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Монголии. Будем совместно реализовывать новые проекты, в том числе, в сфере инфраструктуры, в горнорудной промышленности, энергетике, агропроме", — проинформировал российский лидер.

Улан-баторская железная дорога — совместное российско-монгольское предприятие. На крупнейшей в стране ТЭЦ-4 российские специалисты модернизируют турбины — вот запускают новый энергоблок после ремонта. Финансировать проекты будет российско-монгольский инвестиционный фонд — сегодня заключили договор о его создании.

"Появляется все больше и больше российско-монгольских проектов, в сфере транспорта, инфраструктуры. Поэтому совместный фонд поможет российским компаниям лучше сотрудничать с монгольскими", — говорит Кирилл Дмитриев, генеральный директор российского фонда прямых инвестиций.

Помимо экономики, сотрудничество и в военной сфере. Только что закончились ежегодные российско-монгольские учения "Селенг" на полигоне Монх Хэт — и общая история.

Российский и монгольский президенты сегодня вместе возложили цветы к мемориалу памяти Георгия Жукова. Советский военачальник здесь считается национальным героем, в 1939 году командовал советскими войсками, которые вместе с монгольскими противостояли агрессии японской Квантунской армии.

Вот в этом доме восемьдесят лет назад жил со своей семьей командир корпуса Красной армии Георгий Жуков, отсюда, по сути, началась его блистательная военная карьера. Именно после Халхин-Гола будущий маршал победы уехал командовать крупнейшим в стране Киевским округом.

У дома-музея сегодня — правнучка Жукова, потомки других русских и монгольских полководцев, экспедиционный корпус, который ведет поисковые работы в местах боев. И четверо ветеранов, младшему из которых девяносто пять лет.

Для немногочисленных оставшихся в живых участников Халхин-гола — торжественный прием под открытым небом. В одном из красивейших мест Улан-Батора с видом на горы, которые им удалось отстоять от завоевателей.

"Монгольская пословица гласит: "Узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека — по его дружбе". Хочу подчеркнуть, мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом", — подчеркнул Путин.

Этот военный конфликт в итоге повлиял на исход Второй мировой. Получившие серьезный отпор у Халхин-Гола, японцы, хоть и были союзниками гитлеровской Германии, так и не решились снова напасть на СССР. И это дало возможность сосредоточить советские войска на Западном фронте, выиграть битву за Москву, а потом и всю войну.

В следующем году будут отмечать 75 лет Победы, и Владимир Путин пригласил на праздник монгольского президента. А когда они оба возвращались к кортежам, российского президента приветствовали местные жители: "Пу-тин! Пу-тин!"

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