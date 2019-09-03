Переломленное крыло: 229 пассажиров улетели в Пекин после столкновения двух самолетов

Московская транспортная прокуратура изучает детали инцидента в аэропорту Шереметьева. Днем 3 сентября на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. При этом на борту Аэрофлота, который готовился к вылету в Пекин, находились 229 пассажиров. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала ошибка буксировщика, который не рассчитал дистанцию.

Все произошло на рулежной дорожке около термина D. Столкнувшиеся самолеты уже растащили. И другие лайнеры могут беспрепятственно передвигаться как к взлетной полосе, так и к трапам.

Самолеты компаний Аэрофлот и Royal Flight не поделили рулежку и зацепились крыльями. Судя по всему, водитель буксира, просто не рассчитал габариты. Повреждены оба самолета, причем лайнер Аэрофлота пострадал больше, его крыло практически переломилось пополам. При этом на борту в момент происшествия находилось больше двухсот пассажиров — рейс как раз готовился к вылету в Пекин. Никто, к счастью, не пострадал.

"Могу сказать лишь то, что на борту нашего самолета пассажиров не было. Самолет буксировали от телетрапа. Рейсы, которые были запланированы на воздушном судне, которое получило повреждение, будут выполнены на резервном самолете", — пояснил представитель авиакомпании Royal Flight.

Пассажиров Аэрофлота пришлось эвакуировать в здание терминала. Борт заменили, вылет все-таки состоялся.

"Пассажиры обеспечивались всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", — заверяют в авиакомпании.

Как утверждают представители аэропорта, происшествие никак не повлияло на работу самого Шереметьева. Согласно табло, все рейсы приземляются и вылетают без задержек.

- Маленько была задержка, но это не зависит от ЧП, это была погода. А так нормально всё, хорошо.

- Всё нормально, всё по графику.

В дело уже вмешалась транспортная прокуратура. Там намерены дать в первую очередь оценку действиям должностных лиц аэропорт и его технических служб, а также самих авиакомпаний.