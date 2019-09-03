Словенец Роглич выиграл 10 этап "Вуэльты" и вышел в лидеры зачета

Во Франции состоялся десятый этап шоссейной веломногодневки "Вуэльта Испании", который пролегал между Жюрансоном и По. Победителем этапа стал словенский гонщик Примож Роглич из Jumbo-Visma, благодаря чему он стал лидером общего зачета.

Дистанцию протяженностью в 36,2 километра Роглич преодолел за 47 минут 6 секунд. Спустя 25 секунд за ним финишировал новозеландец Патрик Бевин из CCC Team. А через 27 секунд финишную черту пересек француз Реми Каванья из Deceuninck-Quick Step. Два российских гонщика Katyusha-Alpecin Павел Кочетков и Вячеслав Кузнецов завершили гонку на 105 и 114 месте соответственно.

Роглич стал новым обладателем желтой майки лидера. По итогам десяти этапов его время составляет 36 часов 5 минут 29 секунд. На 1 минуту 52 сек., от него отстает испанец Алехандро Вальверде из Movistar, а колумбиец Мигель Анхель Лопес из Astana проигрывает лидеру 2 минуты 11 сек.

Лучшим среди россиян является Кочетков, у которого 75-й результат.