"Авангард" на выезде обыграл "Йокерит"

Омский "Авангард" добился второй победы кряду в Континентальной хоккейной лиге. В своем втором матче нового сезона регулярного чемпионата КХЛ омичи в Хельсинки обыграли местный "Йокерит". Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 3:1.

Подопечные Боба Хартли открыли счет уже на четвертой минуте встречи благодаря заброшенной шайбе Алексея Потапова. Вторая шайба "ястребов" была заброшена уже в середине третьего периода, когда на 47 минуте отличился Коди Франсон.

Тем не менее, "джокеры" не опустили рук и смогли отквитать одну шайбу усилиями Микко Лехтонена, но их хватило только на один гол. Последнее слово осталось за гостями – за две секунды до сирены Павел Дедунов поразил ворота финнов и установил окончательный счет – 3:1 в пользу "Авангарда", который в КХЛ пока не проигрывает.