В семье Тимошенко случилось горе, из-за которого она пропустила заседание Рады

В семье главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко случилось горе, по причине которого она пропустила заседание Верховной рады Украины.

Об этом сообщает издание Страна.ua. Речь идет о смерти 48-летней двоюродной сестры украинского политика Татьяны Шараповой. Отмечается, что женщина ничем не болела. Однако около двух недель назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому.

Юлии Тимошенко выражают соболезнования однопартийцы. Также соответствующее сообщение опубликовано на странице Днепропетровской районной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Facebook. Оно адресовано тете Юлии Тимошенко и маме Татьяны Шараповой — главе областной организации политсилы Антонине Ульяхиной.