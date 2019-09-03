Свитолина стала первой полуфиналисткой US Open

На кортах Нью-Йорка определилась первая участница полуфинала Открытого чемпионата США по теннису в женской сетке соревнований. Ей стала украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в четвертьфинале одержала победу над британкой Йоханной Контой.

Свитолина, имеющая пятый номер в мировом рейтинге WTA, взяла верх над своей соперницей в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу украинской теннисистки. Поединок продолжался 1 час 42 минуты.

За выход в финал соревнования Свитолина поборется либо с американкой Сереной Уильямс, либо с китаянкой Ван Цян, которые встречаются между собой в другом четвертьфинале.