КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над "Ак Барсом"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершался матчем в Москве, где ЦСКА на своей площадке принимал казанский "Ак Барс". Столичные армейцы смогли добиться непростой победы над казанцами со счетом 3:2.

Гости из Казани дважды вели в счете по ходу встречи после двух голов Владимира Ткачева. Но каждый раз подопечные Игоря Никитина отыгрывались – сначала на первый гол Ткачева красно-синие ответили шайбой Иржи Секача, а затем ЦСКА отыгрался благодаря голу Линдена Вея.

Кульминация поединка произошла за минуту до финальной сирены – хоккеисты столичного клуба смогли реализовать большинство в результате чего все тот же Секач отправил в ворота казанцев третью шайбу, и одновременно оформив дубль. 3:2, победа ЦСКА.

Эта победа стала для ЦСКА первой в новом сезоне КХЛ. Ранее армейцы в стартовом матче турнира проиграли омскому "Авангарду".