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3 сентября 201922:17

США наложили санкции на три иранские структуры по изучению космоса

Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Минфин США внес в санкционные списки три организации, ведущие исследования космического пространства. Под американский финансовый удар попали иранский Центр космических исследований, Институт аэрокосмических исследований и Иранское космическое агентство.

Перед введением санкций, глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео напомнил о взрыве ракеты на стартовой площадке 29 августа в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане. Он отметил, что это свидетельство иранской активности по развитию ракетной программы. Помпео считает, что этот запуск может свидетельствовать о работах Тегерана по созданию баллистических ракет для доставки ядерного оружия.

Ракета взорвалась при заправке. Была ли это военная ракета или Иран пытался запустить свой спутник Nahid 1 ("Поиск-1") – не известно. При этом госдеп США подчеркнул, что компоненты гражданского ракетостроения практически идентичны военным ракетам. Это утверждение относится как к ступеням ракеты, так и к системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полетом многоступенчатой ракеты.

Президент США Дональд Трамп также в одностороннем порядке вышел из международного соглашения, которое ограничивало иранскую ядерную программу.

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