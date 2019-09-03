Отражена атака беспилотников на российскую базу в Сирии

Отражена атака беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в направлении российской авиабазы Хмеймим.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал сирийский телеканал Ikhbariya​​​. По его информации в районе города Латакия были слышны разрывы снарядов зенитной артиллерии, бьющей по беспилотникам.

В свою очередь, как сообщили в министерстве обороны РФ, зенитчики российской базы уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые приближались к Хмеймим с северо-западного направления.

31 августа сирийская армия в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.