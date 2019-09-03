Поставки оружия и американская самоирония: раскрыта секретная программа "Дымящийся ствол"

Более семи тысяч погибших гражданских плюс одиннадцать с половиной тысяч раненых, начиная с марта 2015 года. Это пугающие данные из доклада по ситуации в Йемене, составленного экспертами Организации Объединенных Наций специально для верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В тексте, судя по утечкам его фрагментов в СМИ, требования расследовать "случаи нарушения принципов избирательности, пропорциональности и предосторожности". И прекратить "акты насилия против гражданских лиц". Вот только на чьей конкретно совести эти самые акты, толком не уточняется. Что, может быть, и неудивительно, когда речь о стране, где уже давно бушует кровопролитный вооруженный конфликт, хотя кое-что все-таки выделяется из обтекаемых формулировок. Призыв "соблюдать международное гуманитарное право", адресованный "государствам, которые оказывают влияние или могут обеспечивать поддержку" участникам боевых действий. И все это на фоне сенсационных публикаций болгарской прессы о масштабных поставках оружия, причем не только в Йемен, но и в Сирию.

Темные дела американских военных. Вторые сутки в интернете появляются данные журналистского расследования, которые проливают свет на усилия США по снабжению террористических группировок в Сирии и Йемене боеприпасами и оружием.

Нелицеприятная для Вашингтона история стала известна благодаря расследованию Диляны Гайтанджиевой. Это журналист из Болгарии, которая уже не в первый раз разоблачает тайные схемы американских спецслужб. Накануне вышла первая часть расследования, 3 сентября была опубликована вторая.

Если коротко, то суть вот в чем: американцы руками частных компаний, которые правда тесно связана с правительством, закупают оружие и боеприпасы в странах Восточной Европы, потому что оно соответствует советским стандартам, а именно старое советские системы вооружений и используют радикальные группировки.

В материалах расследования — кадры из пропагандистского ролика ИГИЛ (запрещена в России), где появляются 82-миллиметровые мины сербского производства. На боеприпасах хорошо читается маркировка. M74 HEKV LOT 04/18. Две первые буквы говорят о том, что снаряды были изготовлены сербским оружейным заводом Krusik. Далее цифры 04/18 — боеприпасы серии 04, сделаны в 2018 году.

Номер лота и позволил отследить путь мин из Сербии к террористам в Йемен. Согласно документам, снаряды, которые показаны на видео террористов, были приобретены американской компанией Alliant Techsystems. Это стопроцентная дочка Orbital ATK, которая в свою очередь тесно связана с правительством США. Экспортером боеприпасов выступила сербская госкомпания Jugoimport.

Документы, которые это подтверждают, есть в материалах расследования, есть все, вплоть до номеров контрактов. Это было в первой части расследования, вторая часть и того интереснее. Оказывается, существует целая секретная программа командования Сил специальных операций США под кодовым названием "Дымящийся ствол".

Программа была развернута в 2017 году в Хорватии, конечная ее цель – переброска огромного количества оружия и боеприпасов в Сирию. Интересная деталь, в английском выражение Smoking Gun ("Дымящийся ствол") имеет и переносное значение — "Очевидная вина" или "Явная улика". Это просто самоирония американских военных!

В расследовании все утверждения подтверждены документами. Это и переписка между заводами, посредниками и заказчиками, и логистические треки. Американцы активно используют гражданские грузовые авиакомпании для транспортировки боеприпасов. В случае с минометными снарядами, которые были сделаны в Сербии для афганских силовых структур, фигурирует азербайджанский перевозчик Silk Way Airlines. Есть и маршруты в Баку, на базу "Инджирлик" в Турции, которую используют военные США, в Кабул. Конечный покупатель, впрочем, всегда меняется и малопонятен.

Факт остается фактом: мины из партии появляются на кадрах ролика самой опасной террористической группировки в мире. В случае же программы по снабжению оружием боевиков в Сирии использовались американские авиакомпании Atlas и Kalitta Air. Эти авиакомпании активно перемещают грузы между американскими базами в Европе и на Ближнем Востоке, используют военные позывные, рейсы пользуются дипломатической неприкосновенностью, воздушные суда часто отключают устройства идентификации.

Есть еще одна любопытная деталь, из доку4ментов понятно, что история с оружием для радикальных группировок демонстрирует, что в ней большая коррупционная составляющая. Разница между суммами которое американское правительство выделяет на оплату оружейных контрактов отличается на миллионы долларов от того что платят посредники за собственно грузы. Это подтверждают и контрактные документы и наглядно показывают сами схемы приобретения оружия. Вот что говорит сама автор скандального расследования:

"Они разработали такую сложную схему, чтобы обойти запрет на поставки оружия в Йемен. Делается все, чтобы общественность не заметила это преступление – поставку оружия в зоны конфликта", — подчеркивает Диляна Гайтанджиева.

Также из инсайдерских материалов четко видно, что представители американских компаний всеми силами стараются не допустить, чтобы названия фигурировали на маркировке и в документах. В Сирии правительственные силы неоднократно находили оружейные схроны террористов, где были боеприпасы из стран Восточной Европы. Тогда американские эксперты утверждали, что оружие было отправлены так называемой умеренной оппозиции, и чуть ли не случайно оказалось в руках боевиков бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).

После того, как такие же боеприпасы оказались в Йемене у террористов местной ячейки ИГИЛ (запрещена в России), в случайности уже никто не поверит.