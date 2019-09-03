Пропавшая в Липецкой области девочка нашлась в Москве

Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве — у отца.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

8-летняя Маша пропала 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района области – утром ребенка не обнаружила ее мать.

Семья живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством, девочка в школу не ходит, но любит с утра отправляться на прогулку. Когда Мария вечером не вернулась домой, семья забила тревогу и обратилась в полицию. В итоге к поискам ребенка в лесу и прилегающей местности привлекли более 70 человек.