"Зенит" заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов

Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. В список "А" было включено 23 игрока.

Среди тех, на кого будет рассчитывать тренерский штаб "Зенита" вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков и Александр Васютин, защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников, полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Кранневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Юрий Жирков, а также нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба и Малком.

Также был отправлен и список "В". Как сообщает официальный сайт "Зенита", в него вошли шесть игроков, среди которых Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.

Напомним, что "Зениту" на групповом этапе предстоит сыграть с французским "Лионом", португальской "Бенфикой" и немецким "Лейпцигом". Первый матч "сине-бело-голубым" предстоит провести в гостях у "Лиона" 17 сентября.