Россиянин Шубенков выиграл бронзу этапа Мирового вызова

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место на этапе Мирового вызова, который проходит в хорватском Загребе. Турнир также носит название Мемориал имени Бориса Ханжековича. Россиянин выиграл бронзу в забеге на 110 метров с барьерами.

Время Шубенкова составило 13,54 секунды. Впереди него расположились Шейн Брэтуэйт из Барбадоса, ставший победителем забега с результатом 13,47 секунды, а также представитель ЮАР Антонио Алкана, преодолевший дистанцию за 13,49.