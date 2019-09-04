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4 сентября 201900:16 Мария Слободянская

Отдых в Турции стал смертельно опасным: за последнюю неделю погибли три туристки из России

Отдых в Турции стал смертельно опасным: за последнюю неделю погибли три туристки из России

Еще один ребенок из России погиб на турецком курорте. В бассейне отеля в Аланье утонула шестилетняя девочка.

Еще один несчастный случай. Вновь в Турции. Но на этот раз – все произошло слишком быстро. В отеле Maya World Beach россиянка, известен лишь год рождения – две тысячи тринадцатый, отдыхала вместе с семьей. Мама, бабушка, у бассейна было сразу несколько родственников. Девочка каталась с водной горки, ударилась головой и почти сразу начала тонуть. Скорую вызвали незамедлительно, по словам тети, сначала врачи констатировали наличие пульса, однако спасти ее в итоге не удалось. Россиянка скончалась в ближайшей больнице, несмотря на многочисленные попытки врачей реанимировать ребенка.

Отель Maya World Beach располагается в курортной зоне Окурджалар. Первая линия, пять звезд. Набрав в интернете название, можно найти немало видео и фотографий. Отзывы хорошие, но не без нареканий.

Бассейнов на территории отеля несколько, один из них детский — с горками. Судя по всему, именно в нем произошел несчастный случай. Пока говорить о том, отвечал ли сам бассейн и горка мерам безопасности, рано. Но, по словам очевидцев, в момент падения девочки никого из спасателей рядом на территории не было. При этом пропажу ребенка не сразу заметили и сами родители. Отдыхающие говорят, что врач отеля не смог оказать первую помощь, а после произошедшего камеры у бассейна просто сняли.

Пока никакого официального комментария от отеля нет, но этот несчастный случай на турецких курортах не первый. Буквально вчера в НИИ Склифосовского скончалась 19-летняя студентка. Девушка плавала в бассейне аквапарка с маской и внезапно стала захлебываться. После чего потеряла сознание. 30 августа ее перевезли в Москву, но в последние дни врачи оценивали ее состояние как критическое. При этом в аквапарке Sealanya Seа заверили, что ни одной записи с камер видеонаблюдения не сохранилось.

А неделю назад уже в Турции скончалась еще одна россиянка, ей было всего 12. Восемнадцатого августа девочка также плавала в отеле. Но в один момент ее руку засосало в сливную трубу бассейна, которая не была закрыта сеткой.

Несколько минут под водой, кома и 11 дней борьбы за жизнь в больнице города Денезли. Спасать юную россиянку в Турцию приехали и наши, отечественные врачи. Однако повреждения были настолько серьезными, что стабилизировать состояние девочки так и не удалось.

В итоге местные правоохранительные органы завели дело на администрацию отеля. Тщательное расследование проведут и по сегодняшней трагедии. Официальный запрос уже направлен в губернаторство Антальи.

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