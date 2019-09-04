На Михайловском ГОК внедрили новешую технологию производства

Производить продукцию из железной руды на уровне лучших мировых стандартов теперь смогут на Михайловском горно-обогатительном комбинате в Курской области. Там внедрили новую технологию так называемого тонкого грохочения.

Теперь завод, а он входит в холдинг "Металлоинвест" — в высшей мировой лиге производителей. Это позволит открыть новые рынки сбыта, снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность производства. Появятся также новые рабочие места, сообщает телеканал "Россия 24".