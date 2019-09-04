Экс-футболисты российской сборной подали иск к МВД

Спортсмены хотят получить 124 миллиона рублей компенсации за бездействие следователей, которые вели дело о хищениях средств вкладчиков банка "Замоскворецкий". Футболисты оказались в числе обманутых клиентов. Расследование тянется уже больше пяти лет.

История про то, как российские футболисты не досчитались своих гонораров, тянется вот уже пять лет. Внесенные однажды на счета банка "Замоскворецкий" десятки миллионов, через год должны были стать минимум сотней. Но в один момент банк лишился лицензии, а футболисты заветных процентов от вкладов. Суммы, которые красовались на бумаге и регулярно росли, на деле оказались равны нулю. Как минимум, семеро экс-членов российской футбольной сборной лишились на всех более двухсот миллионов рублей.

После банкротства банка его экс-совладельца Илью Бударина обвинили в мошенничестве. Бударин по завершении мошеннических схем сменил имя, фамилию и внешность – отрастил бороду. Поэтому задержали его не сразу. А вот футболистов, в числе которых Дмитрий Сычев, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, вначале даже потерпевшими не признали.

Иски о недобросовестном расследовании футболисты подавали один за другим. Последним стал Евгений Алдонин.

Когда исков стало слишком много, но ни денег, ни продвижения в расследовании никто из заявителей не увидел, в Министерстве внутренних дел инициировали служебную проверку.

Если всех потерпевших официально таковыми признают, то их иски уже будут направлены против самого экс-владельца банка "Замоскворецкий", которого приговорили к трем с половиной годам колонии, и у которого в центре Москвы, на момент совершения преступлений, насчитывалось шесть квартир. Арест на них наложен тогда так и не был. А значит, у футболистов еще есть все шансы взыскать по суду нанесенный ущерб. И получить компенсацию.