Медведев впервые вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка. В четвертьфинальном матче первая ракетка России одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Медведев не без труда взял у соперника первую партию со счетом 7:6 (8:6), даже несмотря на имевшиеся у него болевые ощущения в бедре. Россиянину даже несколько раз пришлось брать перерывы для оказания ему помощи со стороны физиотерапевта. Услуги медицинского специалиста помогли теннисисту и он смог продолжить матч.

Второй сет также остался за Медведевым – 6:3. В третьей партии он мог поставить точку в матче, однако швейцарец был сильнее — 3:6. Однако то, что у россиянина не получилось в третьем игровом отрезке, получилось в четвертом – Медведев сокрушил Вавринку со счетом 6:1 и выиграл сет, а с ним и матч. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты.

Медведев впервые в своей профессиональной карьере пробился в полуфинал турнира "Большого шлема". Путевку в финал 23-летний российский теннисист оспорит с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария), который состоится позже.