Трагедия в Калифорнии: спасательная операция прекращена, надежд найти живых не осталось

Пассажиры прогулочного судна, которое сгорело у берегов Калифорнии, признаны погибшими. Береговая охрана прекратила спасательную операцию. Родственники тех, кто был на борту, готовятся к процедуре ДНК.

Отыскать выживших при пожаре на судне у берегов Калифорнии пытались больше суток. Осматривали акваторию, прочесывали берег. Но когда водолазы подняли два десятка тел из трюма обгоревшего корабля — стало ясно – надежды больше нет.

"Береговая охрана приостановила поиски. Это никогда не бывает легким решением. Наш последний самолет пролетел утром, никаких других признаков бедствия или обломков в воде не наблюдалось", — заявила Моника Рочестер, представитель Береговой охраны.

На борту небольшого прогулочного судна "Концепшн" было три десятка пассажиров – дайверы и любители морской рыбалки.

Пожар начался в ночь на понедельник. С борта успели подать сигнал тревоги. На помощь отправили вертолет и катера. Однако судно к их прибытию уже полыхало. Пять человек экипажа — в том числе и капитан – успели спрыгнуть в воду, их подобрала другая лодка. У всех — травмы, у капитана — сломана нога. А пассажиры и еще один член экипажа – сгорели заживо буквально в двух десятках метров от берега.

"Люди, находящиеся под палубой, оказались в ловушке и не смогли выйти из судна. Там были лестница и аварийный люк, и скорее всего они были заблокированы огнем", — сообщил Билл Браун, шериф округа Санта-Барбара.

"Концепшн" сгорел до ватерлинии и затонул. Тела еще нескольких человек до сих пор не найдены. Известно, что судно арендовали на три дня – и у берегов Калифорнии оно остановилось на ночевку. Что стало причиной пожара пока не ясно. Свидетели говорят о взрывах, но их слышали уже после того, как судно загорелось. Скорее всего, в огне взорвались баллоны для дайвинга. Нацсовет по безопасности на транспорте намерен провести собственное расследование. В полиции сейчас допрашивают выживших членов экипажа.