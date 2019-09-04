FIFA представила официальный логотип чемпионата мира-2022

Международная федерация футбола (FIFA) презентовала официальный логотип следующего чемпионата мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Эмблема вобрала в себя элементы арабской культуры, футбола, философские символы и информацию о турнире.

Само собой, логотип в первую очередь визуально повторяет форму кубка мира – главного трофея турнира. Кроме того, в дизайн вложено множество вторичных, но не менее важных смыслов. Так, логотип выполнен в форме цифры восемь – по числу стадионов, которые будут принимать матчи мундиаля. Одновременно это также и символ бесконечности, чем отмечается цикличность турнира.

Присутствуют в логотипе и восточные мотивы. Изгибы в эмблеме символизируют волнистость песчанных дюн, а также эта часть логотипа похожа на головной убор местных мужчин – белую куфию. И наконец эмблема внешне напоминает традиционную шерстяную шаль, которую в арабском регионе носят в зимний период.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет в непривычный период времени – с 21 ноября по 18 декабря. Турнир имеет две особенности: он станет первым по двум параметрам – впервые футбольный мундиаль состоится в арабской стране и в связи с этим впервые будет проведен не летом, а зимой.