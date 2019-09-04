Жирков: мог завершить карьеру после чемпионата мира

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признался, что летом 2018 года был близок к завершению своей спортивной карьеры. Причиной этого могла стать травма, которую он получил во время выступления за сборную России на домашнем чемпионате мира.

"После той травмы я все переосмыслил. Возраст футболу не помеха, — признается Жирков в интервью передаче "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Тогда был самый большой шанс завершить карьеру – я восстанавливался и проходил все процедуры через боль. В голове переосмыслил, что если все будет нормально, то продолжу отдаваться футболу".

После восстановления от повреждения Жирков мог сменить клубную прописку и покинуть "Зенит". Как утверждает футболист, на тот момент он планировал завершить свою карьеру в "Тамбове" или "Балтике". Однако решил остаться в "Зените", за который выступает с 2016 года. За это время он сыграл в лазурной футболке в 88 матчах, став автором трех голов.