Даниил Медведев: матч против Вавринки получился достаточно странным

Российский теннисист и первая ракетка России Даниил Медведев после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США признался, что поединок получился очень странным. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина.

"Это будет мой первый полуфинал в карьере, но пока мне сложно оценить этот момент, — признался 23-летний россиянин в интервью сразу после матча. – Матч против Вавринки был очень странным. У меня вновь заболело бедро, и в такой ситуации я стал играть немного иначе. Поэтому счастлив, что у меня все удачно получилось".

"Перед игрой я чувствовал себя превосходно, однако еще в первом сете снова появились проблемы с бедром. Пришлось брать медицинский тайм-аут, во время которого я принял болеутоляющее средство, и к концу первой партии оно стало действовать. Теперь посмотрим, как буду чувствовать себя завтра".

Отметим, что Медведев этой победой обеспечил себе повышение в мировом рейтинге ATP, где он поднимется в пятого на четвертое место и будет уступать только "большой тройке": Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.