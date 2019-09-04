Михаил Шуфутинский: до встречи через год, ребята. Календарь перевернули

Стояли два Игоря на лесенке. Крутой и Николаев, это был перед концертом. А Шуфутинский встал между ними и загадал желание — хит на все времена. Так родилось "Третье сентября". Костры рябин — сегодня горят повсеместно.

"Должен признаться, за этой датой ничего не стоит" — пост-откровение от Игоря Николаева. Который наконец-то решил рассказать, чем знаменателен третий день сентября, ставший основой для теперь уже легендарной песни в исполнении Михаила Шуфутинского.

В общем, как уже понятно — ничего особого не случилось, просто "строчка идеально легла на мелодию Игоря Крутого". А дальше появился сюжет и драматичное расставание. Впрочем, признание автора стихов на многочисленных поклонников песни уже вряд ли сможет повлиять.

Популярность шлягера — растет с каждым годом. Как и армия тех, кто отмечает "Шуфутинов день", уже ставший народным праздником Рунета.

Ну, а чтобы не говорить голословно — глянем статистику. График поисковых запросов о Шуфутинском. Данные — за последние пять лет. Где в этой кардиограмме третье сентября — догадаться нетрудно. И у этого года — есть шансы стать рекордным.

Ну, а тематические мемы сегодня везде. Даже те, кто всегда предельно серьезен — не удержались. Например, глава Татарстана — в своем Инстаграме тоже переворачивает календарь, в Казани — третье сентября.

В этой песне могло быть любое другое число. Но легенда гласит, Игорь Николаев посчитал слово "третье" прозвучит лучше всего. Но Михаил Шуфутниский уверяет, что всему причина – загаданное им желание.

"Стояли два Игоря на лесенке. Крутой и Николаев, это был перед концертом. Мы ездили тогда на гастроли с Крутым на его творческие вечера. Я подошел и встал между двумя Игорями. Рядом с нами была артистка кордебалета. Вы стоите между двумя Игорями. Я загадаю желание, напишите невероятную песню сейчас. И так получилось "3 сентября", – вспоминает Шуфутинский.

Прошло почти 30 лет. У хита новая жизнь в интернете. Выкладывают ролики, поют саму песню, снимают домашних питомцев

Но уставшие хейтеры от звенящей сегодня в ленте Инстаграма песни смонтировали ролик-пародию из фильма ужасов. Тот самый звонок 3-го сентября.

Другие артисты могут позавидовать. Но феномен композиции не понимают до сих пор даже авторы. Ведь теперь ее поют не только в России, но и за границей.

"Если бы это не было третье сентября, а было шестое. Не знаю, но какая-то загадка в этом кроется. Не знаю, это всегда необъяснимо, невозможно сказать, какая песня станет популярной", — говорит Игорь Николаев.

Звезды Инстаграма уверяют. Все гениальное в интернете – просто. После летних каникул и закончившихся отпусков хочется немного юмора в свою фото-видео-ленту. А другой песни в эти числа нет.

"У нас люди любят придумывать то, на что можно обратить внимание. Это уже стало мемом, и мы прекрасно видим, какое количество фотоисторий выкладывают люди, с большим постоянством. Могу сказать одно. К Шуфутинскому пришла новая волна успеха благодаря этой песни. 3 сентября, костры рябин горят", — уверяет Екатерина Гусева, диджей.

А для тех, кто родился третьего сентября – эта песня теперь, как девиз жизни. И чтобы не происходило – на дискотеке только Шуфутинский.

"Чтобы быть в тренде, надо было бы сказать: "Ребята, меня нереально бесит эта песня. Она мне так надоела. Но нет, этого не будет, потому что это бессменный хит. И у кого из людей есть еще своя песня на день рождения. Только у рожденных третьего сентября. Поэтому будем сегодня зажигать и петь эту песню в караоке на моем празднике", — считает Екатерина Галина, родившаяся 3 сентября.

Сегодня эта песня не только в интернете. Но и в телевизорах. Десятки региональных компаний начали с нее утреннее вещание. А еще пели зрители на улицах. Ведь слова знакомы многим.

Как шутит Михаил Шуфтуинский, до встречи через год. Ведь даже если перевернете календарь, там обязательно снова будет 3 сентября.