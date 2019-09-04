Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open за 44 минуты

На Открытом чемпионате США по теннису продолжаются матчи 1/4 финала. В женской сетке соревнований полуфиналисткой турнира стала американская теннисистка Серена Уильямс, которая не оставила шансов китаянке Ван Цян.

Уильямс-младшая, имеющая на US Open восьмой номер посева, завершила свой четвертьфинальный поединок против Цян после двух сетов. Американка отдала сопернице всего лишь один гейм, и выиграла матч со счетом 6:1, 6:0. Матч продолжался 44 минуты.

В полуфинале Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая накануне одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4). Их встреча состоится пятого сентября. В другом полуфинале место в финале турнира оспорят канадка Бьянка Ванесса Андрееску и бельгийка Элизе Мертенс.