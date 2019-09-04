Венесуэла проведет военные учения на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о проведении масштабных военных учений в непосредственной близости от границы с Колумбией. Маневры пот названием "Суверенитет и мир" пройдут в период с 10 по 28 сентября".

По словам главы Боливарианской Республики, военные учения будут проведены в связи с растущей угрозой агрессии Колумбии против Венесуэлы, которая достигла "оранжевого" уровня опасности, передает ТАСС.