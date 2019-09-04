Число жертв "Дориана" растет

По данным СМИ, ссылающихся на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, к настоящему моменту на Багамских островах жертвами урагана "Дориан" стали, по меньшей мере, семь человек, и это число может возрасти.

Сейчас остров Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, затоплен примерно на 70 процентов, а все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей, передает ТАСС.

В настоящее время "Дориан" находится в 180 километрах к востоку от побережья Флориды, смещаясь в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метра в секунду. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 метра в секунду.