Футбольные перипетии: ФК "Ростов" выгоняют с нового стадиона

Клубу "Ростов" не удается попасть на стадион "Ростов-Арена". Владельцы стадиона уверяют, что это из-за долгов по аренде, которые накопились у "Ростова". Один из лучших футбольных клубов России может остаться без стадиона.

Футбольный клуб "Ростов" не пускают на стадион "Ростов-Арена". Ленты новостей запестрили такими заголовками 3 сентября. Сообщалось, что управляющая компания "Ростов-Арены" запретила сотрудникам футбольного клуба доступ на стадион, место проведения следующего домашнего матча команды в чемпионате России против грозненского "Ахмата" не определено. На момент, когда мы связались с PR-директором клуба Денисом Штанько, он заявил, что идут переговоры и какая-либо конкретика появится не раньше 4 сентября.

"У нас традиционно очень сложные отношения с компанией Спорт-Инн, которая управляет стадионом Ростов-Арена. Действительно, сейчас никакой конкретики нет, мы сейчас находимся в переговорном процессе. Надеюсь, договоренности будут достигнуты в ближайшее время. В любом случае, клуб не собирается расторгать договор аренды, потому что другой арены такого уровня в городе нет. У нас очень много болельщиков, посещаемость матчей составляет около 30 тысяч человек, нам негде всех вместить, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы выступать на Ростов-Арене", — заверил Денис Штанько, PR-директор ФК "Ростов".

В компании "Спорт-Инн", которая владеет стадионом, комментировать ситуацию и вовсе не стали, сославшись на пресс-релиз, который был распространен ранее. Вот цитата из материала под заголовком "Ростов" может играть на "Ростов-Арене".

"Наше предложение о расторжении договора было сделано по ряду причин, в первую очередь, по финансовым соображениям. ФК "Ростов" к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона 2018/19 годов, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона 2019/20 годов".

Кроме того, в документе говорится, что у клуба к компании были претензии, и эти претензии якобы и стали поводом предложить расторгнуть договор.

"…возможной причиной предложения ФГУП "Спорт-Инн" о расторжении договора на проведение матчей являются указания клуба о нарушениях работы инженерных коммуникаций и иных недостатках "Ростов Арены", способных повлиять на обеспечение безопасности зрителей".

Называются цифры – 12 миллионов рублей — 80 процентов задолженности, которые якобы "Ростов" погасил после увещеваний со стороны компании расторгнуть договор. Как на самом деле – стороны обещают обнародовать комментарии позже, между тем у болельщиков свое мнение.

В стане болельщиков нервозность накаляется. Клуб, входящий на данный момент в тройку лучших в стране, может оказаться без стадиона и домашних матчей. Стадион "Олимп 2", на котором раньше играли желто-синие, для команды такого уровня – уже не тот размер.

Посещаемость в Ростове – одна из лучших в стране. В южном городе очень любят футбол. Здесь даже по понедельникам посмотреть на любимую команду приходят больше 30 тысяч. Без домашних игр на Ростов Арене город тут не представляют.

Так или иначе, официальные комментарии скоро последуют. Переговоры продолжаются и обе пресс-службы обещают максимально прояснить ситуацию 4 сентября.