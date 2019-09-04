Глава Пентагона Марк Эспер нашёл деньги на новые заграждения на рубеже с Мексикой

По данным CNN, Эспер разрешил потратить на стену с Мексикой в целях нацбезопасности больше трёх с половиной миллиардов долларов. Ради этого американский министр обороны решил затронуть свыше сотни военных проектов США – внутри страны и за рубежом — и сократить их финансирование.

В феврале президент Дональд Трамп объявил режим ЧП на южной границе Соединенных Штатов. Это позволило привлечь к ремонту и строительству стены с Мексикой около восьми миллиардов долларов. По словам Трампа, стена поможет перекрыть поток нелегальных мигрантов в США, напоминает телеканал "Россия 24".