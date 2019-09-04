Хабаровский край заливает дождями

В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке Амур уже приблизился к восьми метрам. За сутки вода поднялась на 12 сантиметров. Критическая отметка давно пройдена. В опасной зоне — участок от Хабаровска до села Нижнетамбовское. Гребень паводка сейчас в Нанайском районе у села Троицкое, сообщает телеканал "Россия 24".