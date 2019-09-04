Вместо россиянина голландец: Усик нашел соперника на дебют в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с заменой российскому боксеру Андрею Федосову на предстоящий дебют украинца в супертяжелой весовой категории. Первым соперником Усика в новом для него весе станет голландец Тайрон Спонг. Бой состоится 12 октября в Чикаго.

Ранее Усик должен был провести дебютный бой в супертяже против камерунца Карлоса Такама, но получил травму и бой был отменен. Затем украинец договорился о бое с Федосовым, но позже сам отказался от идеи проведения этого поединка. Основной причиной стало его желание избежать "политической грязи", которая может сопутствовать этому и любому другому бою между украинцем и россиянином.

Решение Усика поддержал другой российский боксер Александр Поветкин: "Красавец, молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал, – приводит слова боксера ТАСС. – Александр – хороший и сильный боксер. Я как-то не задумывался о бое с ним. По крайней мере разговоров на эту тему у нас никогда не было".

Напомним, что предыдущим боем Усика был поединок против британца Тони Беллью в первом тяжелом весе. Тогда украинец победил. Всего в активе 32-летнего боксера из Украины 16 побед, 12 из которых нокаутом.