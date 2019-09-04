Сенатор Майк Ли все-таки посетит Россию

В российском посольстве в США подтвердили, что выдали визу американскому сенатору-республиканцу Майку Ли. И лицам, которые намерены его сопровождать. Что касается программы пребывания сенатора в России, в ведомстве порекомендовали обращаться в офис Ли.

По данным газеты "Политико", Майк Ли собирается посетить нашу страну с пятого по восьмое сентября. И намерен встретиться "с представителями правительства, бизнес-сообщества и послом США в России – Хантсманом".

Ранее некоторые американские законодатели заявили, что сами собирались с визитом в Москву, сообщает телеканал "Россия 24". Но им было отказано в получении виз. Российская сторона пояснила, что те сенаторы – в ответном "стоп-листе".