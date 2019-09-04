В Брянской области заработал новый современный кожевенный завод

Предприятие строили полтора года на базе агропромышленного холдинга, где разводили крупный рогатый скот. Промышленная переработка шкур позволит сделать животноводческое производство безотходным.

Планируют перерабатывать около 18-ти тысяч тонн кожи в год, сообщает телеканал "Россия 24". В итоге получат так называемый "краст" — это окрашенные шкуры, востребованные сегодня в автомобильной, кожевенной и обувной промышленности. За последние 40 лет завод вблизи поселка Хмелево — это единственное новое предприятие в этой отрасли.