Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве. По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.

Сообщение о краже поступило в полицию в последние дни августа. По имеющейся информации, злоумышленник, проникнув в помещение, похитил два мобильных телефона, после чего скрылся с места совершения преступления. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей. При задержании похищенное имущество было найдено и изъято, передает ТАСС.

Как выяснилось, задержанный по подозрению в краже житель Москвы ранее был судим за аналогичное преступление. В качестве меры пресечения судом избрано заключение под стражу.