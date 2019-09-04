В ЮАР продолжаются массовые беспорядки

Пятеро погибших, сотни задержанных, разграбленные магазины и сожжённые автомобили. Всему виной массовые погромы в Южноафриканской республике. Что стало причиной беспорядков?

Стрельба, пожары, крики — все очень похоже на боевые действия. Полиция ЮАР уже вторую неделю пытается прекратить погромы в четырёх провинциях страны. Толпы мародеров громят магазины, принадлежащие иностранцам. Больше всего досталось предпринимателям из Нигерии. Погромщики жгут принадлежащие им здания и машины. В результате таких вспышек насилия -- уже погибли, по меньшей мере, пять человек. Полицейские отвечают резиновыми пулями, шумовыми гранатами и слезоточивым газом. По всей стране задержаны более сотни участников беспорядков. Министерство полиции ЮАР отвергает ксенофобию — как мотив.

"Как по мне, это преступность в чистом виде — грабежи людей проходят под видом ксенофобии. Но на данный момент нет ничего, что вызвало бы какую-либо форму конфликта между южноафриканцами и иностранными гражданами. В настоящее время мы имеем дело с преступностью, а не с ксенофобией", — заявил Беки Целе, министр полиции ЮАР.

Тем не менее, поводом к массовым беспорядкам стало убийство таксиста в столице ЮАР – Претории. По городу распространились слухи, что к нему причастны иммигранты-наркоторговцы из Нигерии. Как отмечает местная радиостанция, погромы на улицах южноафриканских городов совпали с публикацией сообщений о снижении индекса деловой активности. В условиях замедления экономического роста — люди боятся потерять работу и винят в финансовых проблемах иностранцев. Ситуацию взял под контроль лично президент страны.

"Я самым решительным образом осуждаю насилие, которое распространяется в ряде провинций нашей страны. Нападения на иностранных коммерсантов полностью недопустимы, это то, чего не должно быть в ЮАР. Я созываю министров группы безопасности, чтобы они внимательно следили за этими актами бессмысленного насилия, и нашли способы их остановить", — заявил Сирил Рамафоса, президент ЮАР.

Реакция со стороны Нигерии последовала незамедлительно. Министр иностранных дел Джефри Оньеама назвал действия полиции ЮАР неэффективными, и вызвал на ковёр южноафриканского посла.

Рядовые граждане Нигерии не были столь дипломатичны, придерживаясь принципа – око за око. Разъяренная толпа осадила здание магазина южноафриканской франшизы "Шопрайт". Протестующие бросали камни в витрины и уничтожали имущество вокруг, но внутрь так и не попали.

Озабочены случившимся не только в Нигерии. Правительство Замбии обязывает автобусные компании и водителей прекратить все поездки в ЮАР. А футбольная ассоциация страны отменила товарищеский матч против команды ЮАР, который должен был состояться 7 сентября в замбийской столице Лусаке.