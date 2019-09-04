Димитров выбил Федерера с US Open и в полуфинале сыграет с Медведевым

На Открытом чемпионате США по теннису в мужской сетке соревнований определились все полуфиналисты. В заключительной четвертьфинальной паре болгарин Григор Димитров преподнес главную сенсацию US Open – выбил из турнира швейцарца Роджера Федерера.

Димитров, имеющий 78 номер мирового рейтинга ATР, одержал победу над третьей ракеткой мира и одним из фаворитов Открытого чемпионата США по итогам пяти сетов – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 3 часа 10 минут.

Теперь Димитров станет соперником россиянина Даниила Медведева по полуфиналу. Ранее россиянин добился победы над другим представителем Швейцарии – Стэном Вавринкой. Матч между Медведевым и Димитровым состоится пятого сентября.