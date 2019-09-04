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4 сентября 201907:41

"Интер" намерен перехватить Эриксена у "МанЮнайтед"

EPA

Футбольный "Интер" готов вступить в борьбу за полузащитника английского "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Представители "нерадзурри" намерены перехватить хавбека у "Манчестер Юнайтед", который считается основным претендентом на него.

Впрочем, теперь манкунианцы смогут побороться за Эриксена только зимой, когда откроется новое трансфреное окно, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Express. Если же зимой у "Юнайтед" приобрести плеймейкера не удастся, то следующим летом они рискуют упустить датчанина из-за "Интера", проявляющего интерес к нему.

Напомним, что "Юнайтед" минувшим летом не оставлял попыток совершить трансфер Эриксена из "Тоттенхэма", однако официально оформить сделку "красным дьяволам" не удалось.

Эриксен выступает за "шпор" с 2013 года, куда он перешел из амстердамского "Аякса". За время выступлений в "Тоттенхэме" он принял участие в 279 матчах, в которых он забил 66 голов и сделал 86 голевых передач.

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