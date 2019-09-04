В Новой Зеландии погибли 6 туристов из Китая

В результате произошедшего в Новой Зеландии ДТП погибли шесть человек. Автобус, перевозивший группу туристов из Китая в составе 23 человек, перевернулся на скоростной трассе.

Некоторых пострадавших приходилось извлекать из-под обломков сильно поврежденной машины. В настоящее время расследуются причины трагического инцидента. Пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.