Путин и премьер Индии Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Данный визит запланирован в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке. Моди присутствует на нем в качестве гостя.

Ранее на своей странице в Twitter премьер-министр Индии опубликовал сообщение на русском языке, в котором констатировал свое прибытие во Владивосток.