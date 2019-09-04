В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" вылетел из Воронежа в петербургский аэропорт Пулково. После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.

Представитель аэропорта Наталья Шермина сообщила ТАСС, что самолет выработал топливо и штатно сел в 07:51 по московскому времени. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в результате инцидента никто не пострадал.