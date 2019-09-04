Российские волейболистки сыграют с итальянками в 1/4 финала чемпионата Европы

В среду, 4 сентября в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу среди женских команд сборная России в польском городе Лодзь сыграет с командой Италии. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Победитель противостояния Россия – Италия в полуфинале сыграет с победителем встречи Сербия – Болгария. Параллельно в 1/4 финала состоятся матчи: Турция – Голландия и Польша – Германия.

Россиянки на групповом этапе в пяти играх одержали четыре победы, потерпели одно поражение и с 13 очками вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала турнира сборная России переиграла команду Бельгии – 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Напомним, полуфинальные игры, матч за третье место и финал состоятся 7 и 8 сентября и пройдут в турецкой Анкаре.