В Кемерове мужчина отдал соседке дочь, не справившись с отцовскими обязанностями

В полицию Кемерова поступил сигнал от работников поликлиники, которые рассказали, что местная жительница принесла в учреждение здравоохранения 1,5-месячную девочку. Впоследствии медики выяснили, что ребенок принадлежит ее соседям, которые не появляются дома несколько дней.

По данным следствия, 19-летняя девушка оставила грудного ребенка супругу, а сама отправилась весело проводить время с друзьями. Молодой жены не было дома четыре дня. Отец решил, что не справляется с отцовскими обязанностями, потому отнес дочь к соседке, передал документы ребенка, а сам ушел из дома. Женщина, в свою очередь, рассказала об этом инциденте сотрудникам поликлиники.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, а также местные участковые установили и разыскали родителей ребенка. Отец и мать, как оказалось, на протяжении нескольких дней распивали спиртные напитки, сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении горе-родителей составлены протоколы по признакам нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.35 КоАП. В соответствии с ней им грозит наказание в виде штрафа до 500 рублей. Также полицейские направили информацию в местные органы опеки и попечительства с ходатайством о рассмотрении вопроса о лишении обоих кемеровчан родительских прав.

В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении, ей обеспечен необходимый уход. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.