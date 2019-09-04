Орешкин: переход на четырехдневку возможен при высоких доходах населения

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при более высоких доходах населения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что главным условиям перехода является достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Только в этом случае возникает возможность дискуссии о сокращении рабочей недели и других трудовых инновациях, передает ТАСС.

С предложением сократить рабочую неделю до 4 дней выступил ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но также и рабочего времени, что способствует расширению досуга. При этом он подчеркнул, что при переходе на четырехдневку зарплаты не должны снизиться. Инициативу поддержала Федерация независимых профсоюзов России. Минтруд должен взвесить все возможные плюсы и минусы до 30 сентября.